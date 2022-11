Tunisie : Température hivernale cette nuit

Le ciel sera couvert parfois dans la nuit de dimanche à lundi, de gros nuages sur le nord et les zones côtières où, ils seront accompagnés de pluies éparses et d’orages. Il sera couvert de nuages passagers ailleurs.

Le vent souffle en rafales près des côtes, sur les hauteurs. Sa vitesse peut atteindre 50km/h. Au sud du pays, il sera accompagné de phénomènes de sable. La mer sera très agitée à houleuse.

La température variera cette nuit entre 13 et 17 degrés C dans les zones côtières et entre 8 et 13 degrés ailleurs.