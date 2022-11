Coupe du Monde de Football – Tunisie-Australie (0-1) : Déclaration du sélectionneur national

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a regretté la défaite des Aigles de Carthage face aux Australiens (0-1), samedi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe D de la coupe du monde Qatar-2022.

“On a été surpris par l’équipe australienne. On a essayé d’éviter les passes longues et les balles aériennes qui font la force des Australiens et on a essayé de jouer sur les côtés. Mais ils ont réussi à imposer une grande pression ce qui nous a obligés à perdre beaucoup de ballons”, a déclaré Kadri aux médias.

“On a réussi quand même à se créer deux occasions nettes par Mohamed Drager et Youssef Msakni et on aurait pu revenir au score”, a-t-il regretté.

“On a fait les changements nécessaires en seconde période et on a modifié le schéma tactique ce qui nous a permis de bien négocier le reste de la rencontre en créant le surnombre et en se procurant quatre bonnes occasions. Mais techniquement on était loin de pouvoir concrétiser, ce qui n’est pas toléré par le haut niveau”, a-t-il dit.

La Tunisie a été battue par 1 but signé Mitchell Duke à la 23e, concédant une défaite qui compromet ses chances de qualification pour le second tour.

L’autre match du groupe opposera à partir de 17h00, la France, tenant du titre, au Danemark.

Coupe du Monde de Football