Coupe du Monde de Football : les Aigles de Carthage se compliquent la tâche face à l’Australie

La sélection tunisienne de football a concédé la défaite devant son homologue australienne (0-1), compromettant ses chances de qualification pour le second tour de la coupe du monde de football Qatar-2022, samedi, dans le cadre de la deuxième journée du groupe D.

Les Aigles de Carthage, qui partaient légèrement favoris pour remporter ce deuxième match du mondial au vu de leur première prestation face au Danemark (0-0) et de la défaite des Socceroos devant la France (1-4), ont été surpris ce samedi par un adversaire solide et bien organisé défensivement qui a fait l’essentiel pour se relancer dans la course pour le second tour laissant un mince espoir pour les Tunisiens.

Pour cette deuxième sortie au Mondial qatari, le sélectionneur tunisien a préféré garder la même formation alignée devant le Danemark avec un seul changement, celui de Naim Sliti à la place de Anis Ben Slimane. En face l’entraineur australien a également opté pour une formation offensive conduite par le trio Goodwin, Duke et Leckie.

Mais la recette n’a pas été bonne comme attendue. les Tunisiens se faisaient vite dominés par des Australiens mieux organisés en milieu de terrain et plus entreprenants en attaque, et qui obtenaient en dix minutes deux coups francs tandis que les aigles de Carthage, manquant de concentration, paraissaient incapables de conserver le ballon.

La première occasion tunisienne intervenait à la 19e, lorsque Issam Jebali sur la droite, centre dans l’axe pour Youssef Msakni qui ne parvient pas à obtenir un corner. S’en suivait une autre occasion par Mohamed Drager dont la frappe lointaine est passée au-dessus de la cage de Ryan.

Poursuivant leur pressing haut, les Socceroos renversaient le jeu et finissaient par ouvrir le score à la 23e. Goodwin, profitant d’une longue relance sur le côté gauche, centrait dans la surface de réparation où Mitchell Duke, bien placé, envoyait une tête qui faisait trembler les filets de Aymen Dahmène.

Les aigles de carthage, destabilisés, multiplaient les fautes dont profitaient les Socceroos pour obtenir de nouvelles balles arrêtées. Mais ils réussissaient enfin à amorcer quelques tentatives par Sekhiri à la 37e, Msakni sur une percée en solitaire qui se heurte à la défense des Socceroos à l’entrée de la surface de réparation (38), puis par Drager sur une contre attaque côté gauche, qui trouve trois défenseurs sur sa route (41e).

La vraie occasion tunisienne était dans les pieds de Maskni dans les arrêts de jeu. Ce dernier, sur un centre de Jebali, dans la surface a vu sa frappe du pied droit passer à côté de la cage australienne (45) ratant la plus nette occasion d’égaliser avant de regagner les vestiaires.

En seconde période, marquée par l’entrée de Ferjani Sassi à la place de Mohamed Drager, les protégés de Jalel Kadri affichaient d’emblée leur intention de revenir au score, et essayaient quelques percées dans la zone advere, mais se heurtaient à un bloc australien bien en place.

Les “jaune et vert” se montraient de nouveau menacants par Goodwin (55) et Mc Gree (57), mais l’arrière garde tunisienne veillait.

Les Tunisiens tentaient aussi quelques infiltrations dans la défense adversaire, notamment par Ferjani Sassi dont la frappe lointaine est passée à côté (60).

Tentant d’insuffler du sang neuf à l’équipe gagnée par la fatigue, le sélectionneur lancait Wahbi Khazri à la place de Issa Laidouni (67), mais cela n’a pas empêcher les Australiens de revenir à la charge malgré une légère domination territoriale des Tunisiens.

A la 71e, les Socceroos étaient même à deux doigts de doubler la mise lorsque sur une contre attaque, Mc Laren, entré à la place de Duke, centre vers le point de penalty, mais Leckie qui était tout proche, rate le ballon qui file devant Dahmene.

Les Tunisiens répondaient une minute plus tard par une action de Msakni dont la frappe fut détournée par le portier australien. Pas toujours de solutions pour revenir au score. Et Jalel Kadri, obligé d’insuffler du sang neuf, à 15 minutes de la fin, lançait Taha Yhenissi et Wajdi Kechrida à la place de Dylan Bronn et Issam Jebali.

Mais l’équipe tunisienne échouait à nouveau à trouver l’ouverture, manquant toujours de précision dans le geste final comme ce fut le cas de Talbi, Msakni, Sliti ou encore Khazri à quelques minutes du temps réglemenataire.

Les 6 minutes de temps additionnel ajoutés par l’arbitre allemand n’ont pu être exploités par les Tunisiens qui voyaient leurs chances de passer au second tour pour la première fois de leur histoire s’ameunuiser, contrairement aux Australiens, qui retrouvent de leur côté espoir.

Formation des équipes

Tunisie : Aymen Dahmène, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn (73 Khenissi), Ali Abdi, Mohamed Drager (Ferjani Sassi), Elyès Sekhiri, Issa Laidouni (Wahbi Khazri 66), Naim Sliti, Youssef Msakni, Issam Jebali (Kechrida 73).

Australie : Mathiew Ryan, Aziz Behich, Kye Rowles, Harry Souttar, Fran Karacic, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Riley Mc Gree (Hrustic 64), Graig Goodwin (Mabil 85), Mitchell Duke (Jamie Mc Laren 63), Mathiew Leckie (Baccus 85).

