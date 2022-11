Un certain nombre de membres de la Coordination Kamour ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant d’un an à 18 mois avec effet immédiat, pour avoir bravé l’interdiction concernant les institutions militaires, et pour avoir perturbé et paralysé le travail afin d’endommager délibérément les biens d’autrui.

Khalifa Bouhwech, membre de la coordination et l’un des condamnés à la prison, a confirmé dans une déclaration à Mosaïque Fm que les condamnés feront appel.