Coupe du Monde de Football – amical Tunisie-Iran 2-0 : un résultat rassurant (Jalel Kadri)

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, s’est dit rassuré sur l’état de préparation de l’équipe de Tunisie, à l’issue de son dernier match amical remporté mercredi à Doha face à son homologue iranienne (2-0), à quelques jours du coup d’envoi du Mondial-2022 au Qatar.

“C’était le dernier test avant la Coupe du monde, et cela nous a permis d’être rassurés sur la préparation physique de l’équipe individuellement et collectivement”, a déclaré le coach tunisien.

“Nous avons relevé plusieurs points positifs et le but était de donner plus de confiance aux joueurs et de renforcer l’homogénéité du groupe”, a-t-il ajouté.

“Nous avons testé plusieurs solutions au niveau défensif et offensif, et cela nous a permis de tirer plusieurs enseignements que nous tenterons de prendre en considération, d’autant plus que le résultat a été positif et bénéfique sur les plans moral et mental”, a souligné Kadri.

“L’essentiel c’est que l’équipe nationale doit être prête pour le début de la compétition”, a-t-il conclu.

Le onze national s’est imposé mercredi devant son homologue iranien grâce à deux réalisations en fin de match de Naim Sliti (85) et Ali Abdi (90).

Lors du premier tour du Mondial (20 novembre-18 décembre), la Tunisie évoluera dans le groupe D aux côtés du Danemark (22 novembre), de l’Australie (le 26 novembre) et de la France (30 novembre).