30 % des tunisiens âgés de plus de 40 ans ignorent qu’ils sont atteints d’hypertension artérielle

La secrétaire générale de l’association Tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire Sana Ouali a souligné que 30 pc des Tunisiens âgés de plus de 40 ans ignorent qu’ils sont atteints d’hypertension artérielle.

Elle a précisé jeudi dans une déclaration à la TAP, en marge des travaux du 42e congrès national de cette association, que 50 pc des personnes âgées de plus de 40 ans ne contrôlent pas leurs pression artérielle, appelant à la nécessité de prendre les précautions nécessaires et d’effectuer cette opération au moins une fois par an.

Ouali a recommandé l’importance d’adopter un régime alimentaire sain, de réduire le sel et le sucre, de pratiquer le sport et d’éviter le tabac.

De son côté la présidente de cette association Lilia Zakhama, que ce 42e congrès a pour objectif l’échange d’expériences entre les médecins tunisiens et leurs confrères venus d’Europe, d’Amérique et d’Afrique et de s’informer des nouveautés dans ce domaine permettant de développer la cardiologie cardiovasculaire en Tunisie et dans le monde.

“Ce congrès qui se poursuivra durant 3 jours se penchera sur les solutions permettant de développer la profession et les nouveaux traitements à prescrire surtout que les maladies cardiovasculaires constituent les premières causes de mortalité en Tunisie et dans le monde” a-t-elle relevé.