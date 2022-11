L’ancien sélectionneur du Brésil Luiz Felipe Scolari (74 ans) a annoncé dimanche qu’il n’entraînerait plus d’équipe, tout en restant directeur technique de l’Athletico Paranaense.

L’actuel coach de l’Athletico Paranaense a communiqué sa décision dimanche à l’issue de la dernière journée du Championnat brésilien, qu’il termine à la sixième place à l’issue d’une ultime victoire face à Botafogo (3-0).

Son adjoint Paulo Turra le remplacera sur le banc la saison prochaine, mais Luiz Felipe Scolari restera directeur technique de l’équipe.

Au cours de sa carrière, le technicien auriverde a mené la sélection nationale au titre suprême en 2002 face à l’Allemagne (2-0) , et également remporté la Coupe des Confédérations en 2013.

En club, il a remporté deux Copa Libertadores (1995 et 1999) et deux titres de champion du Brésil avec Gremio et Palmeiras (en 1996 et 2018).

Luiz Felipe Scolari a également dirigé la sélection portugaise pendant cinq ans (2003-2008) et le club de Chelsea une saison.