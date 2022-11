En tête du Championnat d’Allemagne, le Bayern Munich se déplace samedi à Gelsenkirchen sur la pelouse de la lanterne rouge Schalke à l’occasion de la 15e journée.

Les Munichois ont inscrit 28 buts sur les sept derniers matchs de Championnat, enchaînant cinq succès pour retrouver leur trône. Même sans Sadio Mané, touché au péroné et incertain pour le Mondial, le rouleau compresseur munichois semble inarrêtable, au moins jusqu’à la trêve hivernale de deux mois (allongée d’un mois en raison du Mondial).

Derrière le Bayern, l’Union Berlin et Fribourg (chacun 27 points) ont marqué le pas. Les deux équipes s’affrontent dimanche en clôture de cette 15e journée, et se retrouvent sous la menace de Francfort (4e, 26 pts), Leipzig (5e, 25 pts) et Dortmund (6e, 25 pts).

Sur une dynamique de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues (dont trois en Bundesliga) et douze matches sans défaite, Leipzig est porté par Christopher Nkunku (sept buts et trois passes décisive sur les sept derniers matches) et voudra continuer sa remontée vers le podium samedi sur la pelouse de Brême.

Dortmund devra se rattraper dès vendredi à Monchengladbach après son revers à Wolfsburg (2-0), alors que Francfort surfe sur sa dynamique et ira à Mayence dimanche avec l’envie de signer un troisième succès de suite.

Le programme:

Vendredi 11 novembre:

Monchengladbach – Dortmund

Samedi 12 novembre:

Werder Brême – RB Leipzig

Hoffenheim – Wolfsburg

Bayer Leverkusen – Stuttgart

Augsbourg – Bochum

Hertha Berlin – FC Cologne

Schalke 04 – Bayern Munich

Dimanche 13 novembre:

Mayence – Eintracht Francfort

Fribourg – Union Berlin