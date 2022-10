Santé : Une caravane sanitaire multidisciplinaire à Kébili, le 5 novembre 2022

L’Association tunisienne d’aide aux victimes des erreurs médicales (ATAVEM) organise, en partenariat avec la société Mazarine Energy, qui exerce dans la région de Kébili, une caravane sanitaire pour les habitants de la région.

Cette initiative consiste en l’organisation d’une caravane sanitaire multidisciplinaire, qui aura lieu samedi 05 novembre 2022 à partir de 8h à El Faouar.

Le président de l’ATAVEM, Dr Issam El Amri, explique les tenants et les aboutissants de cette caravane: « Créée en 2012, l’Association tunisienne d’aide aux victimes d’erreurs médicales est la seule en Tunisie qui exerce des activités de volontariat dans ce domaine, notamment à travers l’organisation des caravanes sanitaires dans toute la République. Nous allons dans les régions et nous amenons avec nous des spécialistes pour répondre aux besoins de la population. Notre prochaine caravane sera l’une des plus grandes caravanes visant à lutter contre le cancer du sein et le tabagisme. L’idée est d’aider, de sensibiliser et d’éduquer les citoyens ».

De nombreux médecins participeront à cette caravane dont le Pr Mark Reza Laftavi, chirurgien, chef de service de transplantation et de la greffe de pancréas (Syracuse – New York), la Pr Khadija Zouari, chirurgienne viscérale et digestive (Monastir), et bien sûr le Dr Issam El Amri.

A noter que dans le cadre de sa visite en Tunisie, Pr Mark Reza Laftavi va assurer, mardi 08 novembre 2022 de 15h à 18h, un cours du collège de chirurgie générale et digestive à la Faculté de médecine de Sousse.