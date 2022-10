Tunisie : Le parti des travailleurs annonce l’arrestation de trois de ses militants à Kairouan

Le parti des travailleurs a rapporté, dimanche, que trois de ses militants ont été arrêtés lors d’une campagne de distribution de tracts contre la cherté de la vie à Kairouan ainsi qu’un citoyen qui filmait l’agression policière et l’usage de la violence lors de l’arrestation.

Le Parti a appelé toutes les forces politiques et civiles progressistes de la région à s’opposer à revenir au “carré de la dictature” et perdre le plus important acquis réalisé par la révolution tunisienne à savoir les libertés collectives et individuelles.

Le Parti des travailleurs a de nouveau appelé les citoyens à s’unir et à continuer de militer en faveur de toutes les revendications justes et légitimes dont, notamment, l’emploi, la liberté et la dignité nationale.