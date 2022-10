Assurer la couverture d’assurance pour les femmes travaillant dans le secteur agricole dans les moyens de transport a fait l’objet d’un accord signé entre le ministère de l’Agriculture, des ressource hydrauliques et de la pêche et la Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles (CTAMA), a indiqué le ministre de l’Agriculture Elyes Hamza.

Il a ajouté dans une déclaration aux médias en marge d’une séance de travail tenue, dimanche à Sfax, que cet accord a été signé samedi, à l’occasion du salon national de la commercialisation des produits de la femme rurale qui se tient, du 15 au 19 octobre, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

La réunion qui s’est tenue en présence de diplômes du supérieur souhaitant lancer des projets agricoles et des représentants de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche, a permis d’examiner la possibilité de créer deux sociétés citoyennes d’élevage caprin dans les délégations de Menzel chaker et Bir Ali ben Khlifa pour la production de lait et ses dérivés et de viande rouge.

Cette séance de travail a permis aussi de mettre l’accent sur l’importance des entreprises privées en tant que nouveau modèle de développement favorisant le développement régional et la justice sociale.