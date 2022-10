Tunisie : L’ISIE publie un manuel pour les candidats aux législatives

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a publié, jeudi, sur son site électronique, un manuel pour les candidats aux législatives et les différents intervenants dans le processus électoral.

Ce document, explique l’instance électorale, vise à mieux faire comprendre les procédures pour tous les intervenants dans le processus de candidature aux législatives, rappelant que l’ouverture des candidatures à ces échéances commence le 17 octobre courant et se poursuit jusqu’au 24 du même mois.

Le dépôt des candidatures se fera auprès de l’instance régionale de la circonscription électorale du candidat, précise l’instance.L’ISIE avait adopté, le 20 septembre dernier, le calendrier des élections législatives prévues le 17 décembre prochain dans le pays et les 15, 16 et 17 décembre pour les Tunisiens installés à l’étranger.Selon le calendrier, la campagne électorale démarrera le 25 novembre prochain et se poursuit jusqu’au 15 décembre.Le 16 décembre sera le jour du silence électoral et le 17 décembre le jour du scrutin.

Les résultats préliminaires seront annoncés entre le 18 et le 20 décembre, tandis que l’annonce des résultats définitifs est prévue le 19 janvier 2023, soit après l’examen des recours.