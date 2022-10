Le cancer du sein touche environ 58 femmes sur 100 000 en Tunisie et plus de 3 500 nouveaux cas sont signalés par an, selon Amel Belhaj Moussa, ministre de la famille, de la Femme et de l’Enfance.

” Une stratégie multidimensionnelle doit être mise en place pour lutter contre le cancer du sein qui devrait être une priorité “, a-t-elle souligné à l’ouverture de la 9ème session de la campagne de sensibilisation “Octobre Rose des femmes maghrébines”, lundi 10 octobre selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère.

A cette occasion, la ministre a réaffirmé son soutien aux efforts nationaux visant la lutte contre le cancer du sein chez les femmes et les filles.

Elle a, par ailleurs, assisté à un défilé de modes d’une vingtaine de femmes guéries du cancer du sein et a loué leur courage à combattre la maladie.