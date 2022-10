Tunisie : Faouzi Charfi dénonce le monopole des pouvoirs

Le Secrétaire général du Parti Masar a critiqué ce qu’il a décrit comme la démarche unilatérale du Président de la République Kais Saïed et son monopole sur tous les pouvoirs.

Dans une interview sur les ondes de Shems Fm, Faouzi Charfi a réitéré son opposition à la voie du président, soulignant que cela ne signifie pas leur défense de la période avant le 25 juillet et ne signifie pas leur soutien à un projet qui menace l’entité de l’État.

Charfi a déclaré que Kais Saïed appartient aux courants populistes conservateurs et s’apprête maintenant à démanteler les institutions et à démanteler l’État, dénonçant les révisions contenues dans la loi électorale et a déclaré qu’elles étaient fondées sur la discrimination et la division.

Il a dénoncé l’annulation du financement public en ce qui concerne les droits électoraux, soulignant que le financement public est essentiel pour la démocratie.

Priver les candidats de fonds publics fait du processus de candidature et de participation aux affaires publiques l’apanage exclusif d’une classe sociale particulière et sape le principe d’égalité des chances et d’égalité entre les citoyens.

Il a estimé que le prochain parlement sera un parlement fictif, soulignant que le parti Al-Massar ne participera pas aux élections législatives.