Tunisie : L’UGET appelle à l’amélioration des conditions dans les foyers et restaurants universitaires

L’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) observe, depuis trois jours, un sit-in ouvert devant le siège de l’Office des œuvres universitaires pour le Sud à Sfax pour revendiquer la garantie d’un logement décent pour les étudiants et l’amélioration du repas dans les restaurants universitaires.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Marwen Ben Jeddou, membre du bureau exécutif de l’UGET a souligné que les étudiants revendiquent leur droit au logement exceptionnel signalant que la capacité d’accueil dans les foyers universitaires au Sud est limitée et il convient de l’augmenter et d’améliorer les conditions d’hébergement pour garantir un logement décent.

Selon le responsable syndical, l’office des œuvres universitaires pour le Sud n’a pas pris en considération les revendications de l’UGET concernent l’hébergement, la restauration et l’entretien des cités universitaires et poursuit sa politique de fuite en avant.

” Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est appelé à intervenir dans l’immédiat pour résoudre les problèmes en suspens “, a-t-il dit qualifiant les conditions d’hébergement et de restauration dans tout le pays de ” catastrophiques en raison du manque de ressources financières et humaines et l’absence du dialogue avec la partie syndicale.