Des partis politiques, des associations et des personnalités publiques lancent la “Charte républicaine”

Des partis politiques, des associations et des personnalités actives dans le monde politique et la société civile ont annoncé, mardi, le lancement de la “Charte républicaine” qui comporte des principes et des engagements tels que “le maintien du système républicain et de l’État démocratique civil, le respect des libertés individuelles et publiques, la liberté de la presse et la réforme du système politique”.

Ont signé la Charte républicaine plus de 100 personnalités opérant dans la sphère politique et la société civile, quatre partis politique (Al Massar, le parti socialiste, Afek Tounes et le Parti social-libéral) et trois associations: Coalition Soumoud, l’association de l’Environnement et du Développement durable et l’Association des Amateurs de Théâtre et des Arts de la Scène.

Ils se sont engagés à oeuvrer à la réforme du système politique dont, en premier lieu, la Constitution et le système électoral.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Manai, dirigeant au parti Al Massar, a indiqué que la charte est ouverte à tous les partis politiques ainsi qu’aux personnalités attachées aux valeurs de la République, qui défendent les libertés, la démocratie, les droits de l’Homme, l’égalité et la justice sociale.

La Charte républicaine propose des contenus politiques, économiques et sociaux ainsi que des alternatives à la situation actuelle, a-t-il expliqué.

Les signataires de la charte ont fait part de leur engagement à travailler pour adopter un nouveau modèle de développement social, basé sur la complémentarité des trois secteurs: public, privé et solidaire.

Ils ont également exprimé leur engagement à travailler pour renforcer la position de la Tunisie dans son environnement maghrébin, arabe et africain.