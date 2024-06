Enquête ouverte sur le décès suspect d’un médecin à l’hôpital de Cité Ettadhamen

Le parquet du tribunal de première instance de La Manouba a ordonné une enquête pour éclaircir les circonstances du décès suspect d’un médecin de la santé publique à l’hôpital de Cité Ettadhamen, gouvernorat de l’Ariana.

Le médecin est décédé d’une crise cardiaque lors d’une garde de nuit après une altercation impliquant un collègue et une autre personne.

Un représentant du parquet et le juge d’instruction ont examiné le corps, ordonné des réquisitions et des examens, visionné les enregistrements des caméras de surveillance, et auditionné les parties impliquées. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes du décès.