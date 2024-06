Football – Éliminatoires CAN 2025 : la RDC placée dans le premier chapeau du tirage au sort

Football – Éliminatoires CAN 2025

La République démocratique du Congo est placée dans le premier chapeau du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, CAN Maroc 2025, prévu le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud, selon le classement de la Fifa.

«Le Maroc, le Sénégal, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie, le Cameroun, le Mali, l’Afrique du Sud, la RDC et le Ghana, sont le top 12 des pays africains », lit-on sur le site de la Caf.

La présence de la RDC dans le chapeau 1 éviterait aux Léopards de croiser toutes ces grandes équipes pendant les éliminatoires de la coupe d’Afrique. Par contre, les congolais pourront croiser une des équipes classées dans le chapeau 2 comme : le Cap-Vert (65ème), le Burkina Faso (67ème), la Guinée (77ème), la Guinée Equatoriale (80ème), le Gabon (84ème), la Zambie (90ème), le Bénin (91ème), l’Angola (92ème), l’Ouganda (94ème), le Mozambique (102ème), le Madagascar (103ème) et le Kenya (107ème).

Le troisième chapeau, est composé de la Namibie (108ème), de la Mauritanie (112ème), du Congo (113ème), de la Tanzanie (114ème), de la Guinée-Bissau (115ème), de la Libye (118ème), des Comores (119ème), du Togo (120ème), du Soudan (121ème), de la Sierra Leone (122ème), du Malawi (125ème) et du Centrafrique (127ème). Et enfin, le quatrième chapeau est constitué du Niger (128ème), du Zimbabwe (129ème), du Rwanda (131ème), de la Gambie (132ème), du Burundi (140ème), de l’Éthiopie (142ème), du Botswana (144ème), du Lesotho (148ème), du Liberia (150ème), de l’Eswatini (153ème), du Soudan du Sud (168ème) et du Tchad (178ème).

La Fédération internationale de football association (FIFA) publie son classement de performance de chaque mois ce jeudi 20 juin.

D’après la mise à jour de ce classement, la République démocratique du Congo a réalisé dernièrement une belle percée face au Sénégal à Dakar, et récemment suite à sa victoire devant le Togo à Kinshasa, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le tirage au sort du 4 juillet prochain, en Afrique du Sud, sera constitué de 12 groupes de 4 équipes par groupe, pour les éliminatoires en aller et retour, et les deux premières seront qualifiées pour la CAN Maroc 2025.

Le coup d’envoi des éliminatoires de la CAN Maroc-2025 est prévu pour septembre prochain. Seules 23 équipes seront qualifiées pour la CAN-2025 pour rejoindre le Maroc, qualifié d’office en tant que pays hôte.