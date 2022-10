Le président de la Coalition éducative tunisienne, Kamal Missaoui, a appelé la société civile à organiser des campagnes de pression et de plaidoyer afin de changer la politique éducative actuelle en Tunisie.

S’exprimant lors d’une rencontre sur “La société civile éducative et les opportunités de changement”, organisée, mercredi à Tunis, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, il a souligné que la société civile s’accorde sur la détérioration du niveau de l’enseignement dans les différents cycles ainsi que sur l’incapacité à trouver des solutions à cette situation ce qui nécessite, a-t-il dit, une réforme globale de toutes les composantes du système éducatif.

Il a ajouté que la réforme de la politique éducative en Tunisie à l’heure actuelle nécessite l’organisation d’un véritable dialogue sociétal entre l’autorité de tutelle, les différents ministères concernés et les composantes de la société civile pour débattre des différents aspects intersectoriels du processus éducatif, ainsi que la mise en place de mécanismes, de programmes et de plans avec une vision future clairement définie.

Missaoui a estimé que la réforme de l’enseignement commence par la révision du temps scolaire ainsi que des contenus et programmes pédagogiques.

Mounir Houcine, membre du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), a fait un exposé sur “le modèle de développement et son impact sur l’enseignement en Tunisie”, dans lequel il a évoqué les difficultés et les problèmes structurels et qualitatifs dont souffre le système éducatif.