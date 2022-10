Tunisie : le ministère de la famille souligne la nécessité de protéger les séniors contre toutes formes d’exclusion

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a réaffirmé, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes âgées, son engagement à consolider les droits des séniors et à renforcer leur place au sein de la famille et la société, appelant à déployer davantage d’efforts afin de leur fournir des prestations de qualité en matière de prise en charge et de protection et de leur garantir les meilleurs conditions de vie décente.

Le ministère de la famille a souligné dans un communiqué publié à l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes âgées qui coïncide avec le 1er Octobre de chaque année, l’importance pour la Tunisie de respecter ses engagements internationaux et orientations nationales en matière de prise en charge des personnes âgées en s’appuyant sur une politique sociale visant la protection de cette catégorie d’âge contre toutes formes d’exclusion, réitérant le souci du ministère de mettre en œuvre tous les mécanismes susceptibles de garantir les conditions de vie décente aux personnes âgées en vue de préserver leur dignité et leur rôle au sein de la famille.

Dans ce contexte le ministère a relevé que la stratégie nationale multisectorielle des personnes âgées 2022-2030 qui a été adoptée le 29 septembre dernier au cours d’une réunion ministérielle présidée par la cheffe du gouvernement Najla Bouden a misé essentiellement sur la prise en charge des séniors au sein de la famille et dans leur milieu naturel et le soutien des familles pauvres et à revenu limité pour les inciter à prendre en charge les personnes âgées à travers une aide mensuelle, outre la consolidation de l’approche “vieillesse active” et la défense de leur droits afin de leur garantir une protection dans un environnement sain.

Selon le même communiqué, le programme du placement familial est l’une des priorités du ministère de la famille et de la femme qui contribue à l’enracinement des valeurs de solidarité et de cohésion entre les individus, ajoutant que le ministère s’emploie à augmenter le montant de la subvention octroyée à la famille qui prend en charge la personne âgée pour encourager les familles à adhérer au programme de placement familial, seul garant de la protection de nos ainés à revenu limité contre l’isolement et la marginalisation.