Un vent fort est attendu, cette nuit, sur la plupart des régions et l’Institut national de la météorologie (INM) appelle à la vigilance en pratiquant les activités maritimes. Des pluies localement orageuses sont également attendues sur l’extrême nord-ouest.

Les températures varieront la nuit entre 17 et 22 °C dans le nord et sur les hauteurs et entre 24 et 29°C dans le reste des régions.