Manouba : Interpellation de deux individus pour vol de 100 kilos de cuivre

Des unités de la police judiciaire du district de la Sûreté Nationale à Tebourba (Gouvernorat de Manouba) ont procédé à l’interpellation de deux personnes en flagrant délit de possession de plus de 100 kilogrammes de câble de cuivre chargés à bord d’un camion léger et qui seraient volés vraisemblablement du réseau des sociétés de télécommunications et de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Cette opération, qui s’est déroulée hier mardi à Tebourba, intervient suite à une série de vols perpétrée sur l’ensemble de la région, ayant ciblé le réseau de télécommunications et d’électricité, a indiqué une source sécuritaire à l’Agence TAP. Le Parquet près le Tribunal de première instance à la Manouba a autorisé de placer en garde à vue ces deux suspects pour formation d’une entente à des fins de spoliation de biens publics.

Les quantités de cuivre ainsi que le véhicule ont été saisis dans l’attente de la poursuite de l’enquête. La même source a ajouté que les représentants légaux des deux sociétés ont été convoqués pour inspecter et identifier le matériel saisi, mettant l’accent sur le renforcement des efforts sécuritaires pour mettre fin à ces vols.