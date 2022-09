Des orages sont attendus sur les côtes nord et sud, parfois accompagnés de pluie et de grêle dans plusieurs endroits de la Tunisie.

Le vent soufflera près des côtes et devrait atteindre des vitesses allant jusqu’à 60 km/h près des côtes nord et pendant le passage des nuages d’orage, tandis que la mer sera très agitée au nord.

Les températures devraient varier entre 23 à 29 degrés au nord et au centre et entre 29 et 34 degrés dans le sud, et jusqu’à 37 degrés à Borj Khadra.