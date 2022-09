Une patrouille de la brigade de recherche et d’inspection de la Garde nationale à Haffouz, gouvernorat de Kairouan, a arrêté, hier soir, une personne recherchée par diverses unités de sécurité et structures judiciaires pour « appartenance à une organisation terroriste » et est condamnée à six ans de prison, a déclaré vendredi un porte-parole de la Garde nationale dans un communiqué rendu public.

Le ministère public a autorisé des mesures à prendre.