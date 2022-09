Le président de l’association tunisienne des villages d’enfants SOS Mohamed Megdiche a annoncé la reconstruction du village d’enfants SOS de Siliana qui regroupe 8 maisons pour enfants et 2 foyers pour les jeunes, selon les normes requises à l’échelle internationale.

Il a indiqué dimanche dans une déclaration à la TAP, en marge de la réunion du comité directeur élargi qui s’est tenue au palais des expositions dans la ville de Siliana, que les coûts de reconstruction de ce village s’élèvent à environ 4 millions de dinars dont une tranche sera versée par l’association, et le montant restant sera remis sous forme de dons.

Construit depuis 40 ans, le village d’enfants SOS a connu des difficultés au niveau de la prise en charge des enfants sans soutien familial et de l’infrastructure.

De son coté, le directeur du village d’enfants SOS de Siliana Atef Labbadi, a précisé que ce village est composé de 6 maisons familiales gérées en alternance par 6 mères et 3 tantes et accueille 27 enfants et 6 jeunes filles dans un foyer au sein du village et 4 garçons dans un autre en dehors du village et une maison encadrée qui abrite une seule personne.

A noter que le comité des villages d’enfants SOS avait constaté l’insalubrité de l’état d’un nombre de maisons.