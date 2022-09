Tunisie : Perturbation mardi du trafic des trains

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a indiqué qu’un blocage des échangeurs automatiques des rails a eu lieu mardi à l’aube, suite au vol de câbles en cuivre (35 mètres), des équipements électriques situés à l’entrée de la station ferroviaire de Tunis.

Il en est résulté une perturbation du trafic des trains qui se dirigeaient vers la station de Tunis, ce qui a mené la SNCFT à faire fonctionner les échangeurs de manière manuelle.

La SNCFT a mis en garde contre le danger de ces actes de vol et de vandalisme et leur impact sur le trafic des trains, en plus des pertes élevées enregistrées et la longueur des délais de réparation des équipements.

La société “suit cette affaire avec les autorités sécuritaires” et appelle les citoyens à préserver les différents équipements qui sont des biens publics.