Le mouvement Al-Baâth a appelé, dans une lettre ouverte, le président de la République, Kais Saied, à “évaluer le rendement du gouvernement et des responsables aux niveaux central, régional et local et à adopter des nouvelles normes basées sur la compétence afin de surmonter les difficultés économiques”.

Le dirigeant du parti Souhaieb Mezrigui a indiqué, mardi, à la TAP, que le parti s’était réuni avec d’autres formations politiques ainsi qu’avec des associations et des organisations nationales et présenté une série de propositions politiques et juridiques “pour transformer le processus du 25 juillet en un programme global de réforme”.

Il a, dans ce contexte, souligné la nécessité d’ouvrir les dossiers de corruption et de terrorisme et de réformer le système électoral.

Mezrigui a aussi indiqué que son parti a appelé dans cette lettre ouverte à assainir le climat politique et à prendre des mesures économiques d’urgence pour garantir des postes de travail aux sans emploi.