Des cellules orageuses sont prévues, durant cette nuit, sur les côtes est du pays, avec possibilité de chute de grêle, localement et des pluies qui peuvent être parfois, abondantes, d’après un bulletin de suivi, publié samedi, par l’Institut National de la Météorologie.

Les températures se situeront, au courant de la nuit, entre 25 et 29 degrés au nord et au centre, et entre 29 et 33 degrés au sud.

Le vent soufflera faible à modéré, à une vitesse de l’ordre de 40 km/h près de côtes. La vitesse du vent peut dépasser les 70 km/h temporairement lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer sera agitée.