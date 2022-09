Qualifiée jeudi pour sa première finale de l’US Open, la Tunisienne Ons Jabeur s’est déclarée très satisfaite de sa demi-finale face à Caroline Garcia 6-1, 6-3, affirmant qu’elle veut se servir de son expérience à Wimbledon (finale perdue) pour aller chercher le titre à New York. “J’ai vraiment fait un grand match. C’était le plan de suivre à 100 % mon coach pour la première fois (sourire).

Mais c’était une bonne idée. Il est satisfait. Il n’avait rien à dire après le match. Je sais qu’elle (ndlr : Caroline Garcia) avait beaucoup de confiance alors j’ai dû imposer mon jeu dès le début et ça a très bien marché jusqu’à la fin du match”, a déclaré Jabeur à L’Equipe.

“A Wimbledon, j’étais en train de vivre un rêve et je n’arrivais pas à y croire. Même après le match, je faisais ce que j’avais à faire sans me rendre compte que c’était déjà un exploit. Je suis heureuse d’avoir confirmé mon résultat de Wimbledon et que les gens ne soient pas surpris de me voir en finale. Je sais peut-être mieux ce que je dois faire en finale désormais. Je sais que ça va être très difficile mais je vais devoir faire de mon mieux”, a-t-elle indiqué.

La Tunisienne a affirmé qu’elle est en meilleure position pour aller jusqu’au bout à New York, en tirant les leçons de toutes les finales qu’elle a jouées cette année et spécialement la dernière, celle de Wimbledon.

“Là-bas, il y a eu beaucoup d’émotions. Je suis bien rentrée sur le court et dans le premier set mais le deuxième set a été dur. Mais je sens beaucoup de positif pour cette finale à l’US Open. La chose la plus importante est de ne pas avoir de regrets. Je vais tout donner et je vais me battre pour le titre”, a-t-elle ajouté.

La 5e mondiale, rappelle-t-on, avait atteint les demi-finales aux dépens de l’Australienne Ajla Tomljanovic (46e) après avoir écarté la Russe Veronika Kudermetova (18e) en huitièmes. Lors des trois premiers tours, la N.5 mondiale a éliminé ses adversaires américaines respectivement Madison Pringle (6e), Elisabeth Mandlik (144e) et Shelby Rodgers (31).

La Tunisienne de 28 ans, qui arrive à ce stade d’un Grand Chelem pour la deuxième fois d’affilée après Wimbledon, où elle s’était inclinée début juillet, tentera de faire mieux samedi contre la Polonaise N.1 mondiale Iga Swiatek (21 ans) tombeuse de la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e), 3-6, 6-1, 6-4.