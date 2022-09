Le temps est stable aujourd’hui mercredi.. Les températures maximales varient entre 33 et 37 degrés dans les zones côtières et montagneuses, et entre 37 et 41 dans le reste des régions.

Le temps est Partiellement nuageux à nuageux dans le nord et le centre avec des orages parfois violents avec de la grêle et des éclairs dans des endroits limités..

Le vents sera faible à modéré, et sa vitesse dépassera temporairement les 70 km/h lors de l’apparition des orages..

La mer est légèrement agitée au nord et onduleuse sur le reste des côtes..