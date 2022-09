Tunisie : probable augmentation du prix des fruits et légumes

Le chef de l’Institut national de la consommation, Abdelkader Timoumi, a révélé que la période à venir verra l’enregistrement de difficultés d’approvisionnement en conjonction avec l’intensification des difficultés structurelles des systèmes de production, ajoutant que dans le même temps, il est probable que les prix d’un certain nombre de matières agricoles fraîches telles que les légumes (pommes de terre, oignons, tomates, poivrons ) augmenteront en même temps que l’arrivée de la saison automnale.

L’une des caractéristiques de la période à venir est la rentrée scolaire et universitaire et le système de travail à deux séances, ce qui ajoutera une pression sur la demande familiale et professionnelle et ce qui générera des pressions supplémentaires sur les prix.