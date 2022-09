Les 27 suspendent l’accord de facilitation de visas entre l’UE et la Russie de 2007

Les ministres des Affaires étranges des 27 pays de l’Union européenne, réunis à Prague, en République tchèque, mercredi 31 août 2022, se sont entendus sur la suspension intégralement de l’accord de facilitation de la délivrance de visas qui liait l’UE à la Russie depuis 25 ans.

Si une partie dudit accord avait déjà été suspendue par certains Etats membres avec Moscou pour certaines personnes, notamment les proches de Vladimir Poutine, comprenant responsables politiques et des hommes d’affaires, « les ressortissants russes n’auront plus la possibilité d’obtenir simplement et rapidement des visas touristiques valables dans tous les pays de l’espace Schengen », écrit RFI.

D’ailleurs, le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, n’a pas manqué de martelé que «…les ministres réunis à Prague avaient convenu que relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées, et que l’accord conclu en 2007 devait être totalement suspendu ».

Il faut toutefois reconnaître que cet accord entre les 27 n’a pas été facile, il existait « une ligne de fracture presque est/ouest », souligne le correspondant de la radio publique française dans la belge. « D’un côté la Finlande, le Danemark et la République tchèque, mais aussi et surtout la Pologne et les pays baltes » qui menaçaient de faire calier seul en cas de non accord.

En tout état de cause, «officiellement, la décision a été prise pour des raisons de sécurité intérieure de l’UE », même si « cet argument avait initialement été jugé insuffisant par nombre de pays. La suspension des visas est une mesure dangereuse pour certains… ».