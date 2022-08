L’Institut Pasteur de Tunis reçoit une délégation l’Organisation mondiale de la Santé

Dans le cadre de la mission « mRNA Technology Transfer Initiative » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une réunion de travail s’est récemment déroulée à l’Institut Pasteur de Tunis, en présence de la délégation dirigée par Martin Friede, coordinateur de l’Initiative « Vaccine Research » à l’OMS-Genève, et des représentants du bureau pour la Méditerranée Orientale, ainsi que de Dr Ibrahim El-Ziq, représentant de l’OMS en Tunisie.

Plusieurs cadres du ministère de la Santé et de l’écosystème public de la production de vaccin ont participé à cette réunion, tels que l’Institut Pasteur de Tunis (principal récipiendaire de la Technologie ARN messager), la Direction de la Pharmacie et du Médicament, le Laboratoire national de contrôle du médicament, la Biotechpole Sidi Thabet, la Direction de la recherche…

Cette mission fait suite à l’identification de la Tunisie par l’OMS parmi les six pays bénéficiaires d’un transfert de technologie du centre pour les vaccins à ARNm en février 2022. Les objectifs de cette visite étaient de connaître l’écosystème tunisien de la production de vaccins, d’échanger avec les parties prenantes pour identifier les capacités et les priorités de la Tunisie dans l’exploitation de la technologie ARN pour le pays et la région et faire en sorte d’assurer la pérennisation de cette initiative dans le pays et dans la région.

Cette visite s’est poursuivie avec une rencontre avec le Ministre de la Santé, qui a insisté sur l’importance de cette mission pour accélérer le processus de transfert de la technologie ARNm en Tunisie de manière à ce qu’elle réponde aux besoins du pays et de la région.