Les températures seront relativement en hausse, lundi, et les maximales se situeront entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et entre 37 et 43 degrés à l’intérieur du pays, avec des coups de sirocco.

Des cellules orageuses apparaitront, l’après midi, sur un nombre de délégations des gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa, et elles seront accompagnées de pluies éparses.

Le ciel sera peu nuageux sur le reste de régions. Le vent soufflera faible à modéré sur les différentes régions du pays. Il soufflera relativement fort l’après midi sur le sud. La mer sera peu agitée.