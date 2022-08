Kébili : Une collecte de dons au profit des écoliers issus de familles démunies

A l’approche de la rentrée scolaire, le comité local du Croissant Rouge à Douz (Gouvernorat de Kébili) a lancé une campagne de collecte de dons au profit des écoliers issus de familles démunies.

La responsable de la jeunesse au sein du Croissant Rouge à Douz, Nouha Abdelhfidh a expliqué que cette collecte se met en œuvre sur le terrain, soit dans les marchés hebdomadaires ou par contact direct avec les commerçants et les citoyens pour les dons en nature.

A cette fin, un certain nombre de tentes ont également été installées dans les lieux publics afin de recueillir les dons et les manuels scolaires neufs et usagés à distribuer sur les enfants issus des familles nécessiteuses et à faible revenu, a-t-elle précisé dans une déclaration de l’Agence TAP .