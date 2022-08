Tunisie : Combien coûtent les fournitures scolaires cette année ?

Le président de la Chambre nationale des grossistes de fournitures de bureau et scolaire, Fayçal Abbassi, a déclaré sur les ondes d’une radio privée que le prix d’un cartable fabriqué en Tunisie ne dépassera pas 30 dinars cette année.

Il a ajouté que les industries locales ont cherché l’équilibre entre la qualité et le prix, appelant les citoyens tunisiens à consommer “tunisien”.

Selon lui, le coût des fournitures scolaires et du cartable (sans compter les livres) par élève pour les première et deuxième années de l’école primaire ne dépassera pas 70 ou 75 dinars, contre 100 dinars pour les troisième et quatrième années de l’école primaire, et 150 dinars pour l’élève du collège.

De tout compte fait, le pouvoir d’achat du citoyen est le facteur déterminant, assure Abbassi.