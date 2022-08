Dans les provinces Françaises on s’inquiète de ne plus entendre les cigales chanter. Les habitants de la région craignent qu’ils ne s’arrêtent de chanter non seulement en août mais également en juillet.

“Actuellement on en entend qu’une, c’est vrai que ça fait bizarre”, confie une passante au micro de BFM Marseille Provence. “Même dans mon quartier, dans le douzième arrondissement, on a un maronnier où je sais qu’avant il y avait toujours des cigales. Aujourd’hui, il n’y a plus rien qui chante”, raconte de son côté un autre randonneur .

“Pour les prochaines années, il va falloir s’y habituer parce que les scientifiques ont compris que chaque degré gagné correspondait à 3 à 6 jours de chant plus précoces, et donc 3 à 6 jours de chant qui s’arrête plus tôt dans l ‘année”, explique Serge Zaka, agroclimatologue, cité par BFM TV.