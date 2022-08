Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi.

La rencontre a porté, selon un communiqué de presse, sur un ensemble de projets et de programmes programmés au profit, notamment, des personnes porteuses de handicap.

Au cours de la rencontre, l’accent a, également, été mis sur la nécessité d’encadrer les jeunes qui ont lancé des projets dans le cadre d’entreprises locales et la nécessité de les accompagner, notamment dans la phase de pré-lancement et de démarrage afin de mettre en œuvre des projets réussis qui leur permettent de s’épanouir et de sortir de la privation et du chômage et devenir une source de richesse et un élément de développement économique et social.