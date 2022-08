Emploi : Quels sont les métiers d’avenir ?

Le monde évolue, des métiers disparaissent, d’autres se créent. La digitalisation accélère la transformation et la création de nouveaux usages.

La plupart des métiers de demain ne sont pas connus aujourd’hui; mais il y a des métiers d’avenir identifiés et qui permettant d’envisager un avenir en rose.

Parmi ces métiers on cite :

– le cloud computing

– la data et l’Intelligence Artificielle (IA)

– LES MÉTIERS DE LA ROBOTIQUE ET DES OBJETS CONNECTÉS

– LES MÉTIERS DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET DE LA 3D

– le marketing

– la gestion des ressources humaines

– le développement produit

“La révolution du numérique est en marche. Selon une étude publiée par Dell et l’Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n’existent pas encore. L’intelligence artificielle ou la robotique vont non seulement transformer en profondeur les métiers existants mais en créer de nouveaux, dont on peine encore à dessiner les contours, comme les éthiciens ou les psydesigners.

Certains métiers de demain sont toutefois déjà une réalité. Roboticien, data scientist, pilote de drone civil, imprimeur 3D, BIM manager…. Les entreprises s’arrachent ces profils rares qui concernent beaucoup de secteurs professionnels”. (Pole Emploi.fr)