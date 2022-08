L’INM prévoit l’apparition de cellules orageuses mercredi après-midi, sur le centre et localement le Nord-Est et le Sud-Ouest, lesquelles donneront lieu à des pluies temporairement abondantes avec possibilité de chute de grêle, localement.

Vents faibles à modérés, se renforcant relativement l’après-midi, près des côtes Est et au sud au courant de la nuit, où ils susciteront des tourbillons de sable.

Les températures resteront inchangées, les maximales varieront entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 41 degrés dans le reste des régions, avec l’apparition localement d’un vent de sirocco.