Le ciel sera dégagé et peu nuageux sur la plupart des régions. Apparition possible de cellules orageuses l’après-midi qui seront accompagnées de pluies éparses à Nabeul, Sousse et Zaghouan.

Vents faibles à modéré avec une vitesse qui peut atteindre 40 km/h près des côtes.

La mer sera peu agitée à agitée et les températures seront stationnaires et les maximales oscilleront entre 33 et 37 degrés sur le nord, sur les hauteurs et les régions côtières et entre 37 e 41 sur le reste des régions avec apparition de coup de sirocco localement.