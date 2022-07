La sœur du militant égyptien d’Alaa Abdel-Fattah déçue des politiciens allemands

Sanaa Seif, sœur d’Alaa Abdel-Fattah, l’un des dissidents égyptiens les plus connus, était récemment à Berlin. Elle a parlé à DW le 28 juillet de la grève de la faim de son frère et des doubles standards de l’Europe sur l’Ukraine et le Moyen-Orient.

Elle a aussi noté qu’au même moment où elle rencontrait des membres du parlement allemand à huis clos, le dirigeant autocratique égyptien, le président Abdel-Fattah el-Sissi, rencontrait en public son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, et le chancelier allemand Olaf Scholz.

“Cela n’a pas de sens pour moi quand je vois des politiciens allemands hésiter à parler des droits de l’homme “, a déclaré Seif à DW. “C’est comme s’ils ne voulaient pas faire bouger le bateau.”

Rappelons que Son frère, Abdel-Fattah, est l’un des dissidents égyptiens les plus connus et peut-être l’un des prisonniers politiques les plus en vue du monde arabe. Largement considéré comme une icône de la révolution égyptienne de 2011, il a de nouveau été arrêté en 2014 pour avoir prétendument participé à une manifestation non autorisée. En décembre 2021, il a été condamné à cinq ans de plus pour une ancienne publication sur Facebook.