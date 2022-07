DIRECT SPORT : Le Belge Chris Van Puyvelde nouveau DTN du Maroc

Le Belge Chris Van Puyvelde a été désigné nouveau Directeur technique national du Maroc.

Présenté vendredi, le technicien âgé de 62 ans a, notamment, été directeur technique de la Belgique de 2015 à 2018, puis de la Chine jusqu’à juin 2022.

Il a exercé, auparavant, en tant que manager ou entraîneur assistant dans plusieurs clubs et ce, depuis 1993.

A cette occasion, Van Puyvelde a mis l’accent sur le respect envers tous ceux qui travaillent dans le football, sur le travail collectif et la nécessité d’observer avant de recruter.

“Il est possible que le Maroc soit le premier pays en Afrique. Dans la vie, il faut rêver. Quand j’étais en Belgique, nous avons rêvé d’être les premiers au monde et on l’a fait. Alors pourquoi on ne peut pas le faire ici”, a-t-il dit.

“On me dit qu’il y a des difficultés, mais moi je ne veux pas en parler car des difficultés il y en a partout. Moi je veux parler en disant +on va le faire ensemble+”, a insisté le technicien belge.

“On a des challenges, mais quand on veut réussir dans la vie, on aura de temps en temps des difficultés, mais à la fin les résultats couronneront le processus”, a-t-il ajouté.

“Il y a beaucoup de talents, mais à la fin c’est la performance qui compte et celle-ci vient avec les détails. Quand on va à la Coupe du Monde, comme j’ai fait avec la Belgique, c’était les détails qui décidaient. Mais pour faire ça, il faut une éducation sur le long terme”, a-t-il expliqué.