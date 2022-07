L’entraîneur Kaies Yacoubi a été désigné à la tête de l’équipe seniors de l’Olympique de Béja en remplacement de Saïd Saybi, annonce le club de Ligue 1, sur sa page officielle facebook.

“Un accord officiel a été conclu avec Kaies Yaacoubi pour diriger l’équipe seniors de football”, a écrit le club ajoutant que la préparation de la nouvelle saison sportive débutera lors de la deuxième semaine du mois d’août.

La composition finale du tout le staff technique sera annoncée en fin de semaine, ajoute le club.

Yaacoubi avait dirigé plusieurs clubs tunisiens et arabes, tels que l’US Monastir, le Club Africain, le CA Bizertin, l’ES Metlaoui, l’EGS Gafa, l’ES Béni Khalled et le S.Gabésien (Tunisie) ainsi que la JS Saoura (Algérie), Al Araby et Al Wakra (Qatar), Al Wahadate (Jordanie) et Al Choala (saoudien).