Fethi Sellaouti : Tous les ouvrages qui seront utilisés au cours de l’année scolaire 2022-2023 sont disponibles

Le ministre de l’éducation Fethi Sellaouti a assuré que tous les ouvrages qui seront utilisés durant l’année scolaire 2022-2023 sont disponibles.

Il a précisé, dans une déclaration aux médias en marge d’une cérémonie qui a été organisée en hommage aux lauréats d’un concours organisé à l’initiative de l’association tunisienne des technologies de l’éducation moderne, que le ministère de l’éducation se penchera sur l’évaluation des examens nationaux et la lutte contre la tricherie, qui constitue une menace pour le secteur éducatif et la crédibilité des diplômes en Tunisie.

Le ministre a indiqué que les premières réunions visant la promotion des programmes et manuels scolaires au niveau des collèges et lycées secondaires démarrent lundi prochain, signalant que la réforme des programmes et ouvrages de l’enseignement primaire ont atteint une phase avancée.

Par ailleurs, il a affirmé que le ministère avait entamé la réalisation d’un programme de réforme de l’enseignement technique étant donné l’importance de cette branche qui est très prisée sur le marché de l’emploi en Tunisie et à l’étranger.

Auparavant, un hommage a été rendu à Mongi Slim, retraité et ancien commissaire régional de l’éducation à Monastir et plusieurs autres cadres éducatifs ainsi qu’à 70 élèves issus de plusieurs gouvernorats, qui se sont distingués aux concours des vidéos, théâtre et écoles primaires.

Au total, 744 candidats ont participé aux différents concours organisés, selon la présidente de l’association tunisienne des technologies de l’éducation moderne Yasmine Sakli.