Le temps est favorable à la fraîcheur cette nuit avec des degrés de températures variant entre 23 et 27 degrés au nord et au centre. Elles seront (les températures) situées à 21 degrés sur les hauteurs et entre 27 et 31 au sud.

La vitesse du vent requiert de la vigilance, selon les services météorologiques de l’INM notamment près des côtes et au sud, où des vents de sable et de poussière seront provoqués.

Les alertes météo demeurent valides pour la navigation et la pêche. Mer agitée à très agitée généralement. Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions.