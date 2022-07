Moyen-Orient : Israël cherche un parapluie défensif avec son voisinage

Les dirigeants israéliens comptent sur la visite du président américain Joe Biden sur les fronts sécuritaire, politique et diplomatique, et y voient une porte d’entrée pour élargir leur cercle de relations avec les pays arabes et du Golfe, ont révélé le 8 juillet des médias israéliens.

La visite attendue du président américain Joe Biden dans la région, mercredi 13 huillet, a plongé les dirigeants israéliens dans une course contre la montre, afin de préparer l’atmosphère appropriée et les préparatifs nécessaires pour réaliser le plus grand nombre possible de réalisations et de gains israéliens, à tout prix.