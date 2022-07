L’association Egalité relevant du parti des travailleurs a appelé lundi la société civile, les partis, organisations et personnalités publiques à boycotter le référendum du 25 juillet sur le projet de la nouvelle constitution.

Cette association a indiqué dans un communiqué publié aujourd’hui que la nouvelle constitution consacre l’inégalité et constitue une menace pour les libertés publiques et individuelles, estimant que le texte de la constitution touche les acquis en matière des droits de la femme et des principes universels des droits de l’homme.

“Ce texte ouvre la voie vers une dictature basée sur une idéologie populaire et rétrograde” selon cette association.

Et d’ajouter: “L’absence de toute mention du caractère civil de l’état représente une menace pour la démocratie et ouvre la voie à l’obscurantisme et l’annihilation des droits de l’homme en général et des droits de la femme en particulier.

Selon l’association Egalité, l’abandon du principe de l’égalité Homme- Femme et sa substitution par la justice outre l’institutionnalisation du rôle de l’état dans l’application de la religion en vertu de l’article 5 du projet de la constitution met en péril les acquis et favorise la ségrégation et la violence à l’égard des femmes.

A travers la nouvelle constitution, le président de la république Kais Said vise à rétablir un régime autoritaire en s’accaparant les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires qu’il a transformés en fonctions soumises à sa désignation et son contrôle, sans que sa responsabilité ne soit engagée.