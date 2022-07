La légende du théâtre Peter Brook est décédée

Le metteur en scène britannique Peter Brook est décédé samedi 2 juillet à Paris, à l’âge de 97 ans. La réinterprétation révolutionnaire par Brook des classiques de Shakespeare et sa volonté de mettre en scène des spectacles dans les décors les plus insolites lui ont valu adoration, acclamations et récompenses.

Après avoir mis en scène « Doctor Faustus » de Christopher Marlowe en 1943 et « The Infernal Machine » de Jean Cocteau deux ans plus tard, Brook prend en 1947 les rênes de la Royal Shakespeare Company à Stratford-Upon-Avon, où il dirige quelques-uns des plus grands acteurs de la années 1950, dont John Gielgud, Paul Scofield et Laurence Olivier.