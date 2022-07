Les prix mondiaux du pétrole pourraient atteindre 380 dollars “stratosphériques” le baril si les sanctions occidentales incitent la Russie à imposer des réductions de production en représailles, selon les analystes de JPMorgan Chase.

“Le risque le plus évident et le plus probable avec un plafonnement des prix est que la Russie pourrait choisir de ne pas participer et de riposter en réduisant les exportations”, ont écrit le 3 juillet les analystes dans une note vue par Bloomberg.